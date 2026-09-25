Pasieniečiai pričiupo du vyrus ir sulaikė 14 tūkst. eurų vertės suklastotų rūkalų

Ketvirtadienį VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai Kretingos rajone, kelyje Darbėnai–Žibininkai, sustabdė patikrinti automobilį „Seat Toledo“. Lietuvoje registruotą transporto priemonę vairavo 56-erių klaipėdietis.
Patikrinę automobilį, VSAT pareigūnai bagažinėje aptiko tris dėžes. Jose buvo 1,5 tūkst. pakelių cigarečių „Winston Blue“ be jokių akcizo ženklų.
Tęsdami tyrimą, pasieniečiai atliko kratas. Per vieną jų su sulaikytuoju siejamo 35-erių kretingiškio darbo vietoje aptiko dar vienuolika pakelių cigarečių „Marlboro Limited Edition“, 730 pakelių „Winston Blue“ ir 260 pakelių „Marlboro Touch“. Visos cigaretės buvo be akcizo ženklų.
Iš viso per operaciją VSAT pareigūnai rado 2 tūkst. 501 pakelį įvairių rūšių cigarečių. Tokio krovinio vertė, įskaičiavus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, siekia beveik 14 tūkst. eurų.
VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pradėjo ikiteisminį tyrimą, kuriam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausų abu vyrai buvo paleisti, jiems skirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti.
Yra nustatyta, kad pasaulyje gerai žinomų prekės ženklų ir net baltarusiškos cigaretės padirbinėjamos taip pat ir Latvijoje veikiančiuose pogrindiniuose fabrikuose, kurių jau ne vieną pareigūnai likvidavo. Pasieniečiai neatmeta, kad ketvirtadienį sulaikyti rūkalai taip pat galėjo atkeliauti iš kaimyninės šalies.
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