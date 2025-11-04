Parduotuvėje nutekėjus dujoms, sunegalavo savininkas

Kaip antradienį nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), 17.40 val. buvo pranešta, kad Kretingos Kęstučio gatvėje esančioje maisto prekių parduotuvėje jaučiamas iš ventiliacijos sklindantis dujų kvapas.
Dujų avarinės tarnybos darbuotojai su analizatoriumi nustatė nuotėkio šaltinį ir pakeitė rūsyje esančio dujų vamzdžio movą, tuo metu ugniagesiai išvėdino patalpas ir budėjo remontuojant vamzdį.
PAGD duomenimis, medikai įvykio vietoje suteikė pirmąją pagalbą parduotuvės savininkui, kuriam pasidarė bloga.
