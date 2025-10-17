Pamoką brutaliai sutrikdęs vyras atsidūrė areštinėje: skandalą sukėlė iš pavydo

Policininkai pradėjo tyrimą
Kaip skelbiama Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinių įvykių suvestinėje, trečiadienį 10.37 val. J. Janonio gatvėje esančiame mokymo centre į pamoką įsiveržė 27-erių vyras ir užsipuolė mokinius.
Pasak pranešimo, jis grasino mokiniams ir mokytojui, vartojo necenzūrinius žodžius.
Dėl šio įvykio pareigūnai sulaikė įtariamąjį ir uždarė į areštinę.
Miesto policijos komisariato pareigūnai pradėjo ikiteisminį viešosios tvarkos pažeidimo tyrimą.
Klaipėdos technologijų mokymo centro direktorė Violeta Petrušienė vakar teigė jau galinti ramiai pasakoti apie trečiadienio įvykį. Tą dieną ji taip pat buvo sukrėsta, nieko panašaus iki šiol šioje mokykloje nebuvo įvykę.
Šį kartą labai pasidžiaugėme policininkų darbu.
Grasino ir plūdosi
„Jauni žmonės kartais aiškinasi santykius ir už šeimos ribų. Ačiū dievui, nieko tokio neįvyko, asmuo sulaikytas, pristatytas į policiją, pradėtas tyrimas, nes kalbama apie nepilnametę. Policininkai labai greitai sureagavo, psichologai dirba, tėvai informuoti. Dabar jau ramu, prieš tai buvo nerimo“, – atviravo mokyklos vadovė.
Pasak direktorės, vyras budinčiajai pasakė, kad eina pas konkretų mokytoją, įsiveržė į klasę ir užsipuolė vaikiną, kurį kaltino kažkokiais ryšiais su jo nepilnamete sugyventine.
Tai buvo pavydaus vyriškio emocijų proveržis, kuris pasireiškė pačiu nemaloniausiu būdu – grasinimais ir bjauriais žodžiais.
Išpuolį surengusio vyro nepilnametės draugės klasėje tuo metu nebuvo.
Pasirodo, mergaitės tėvai leidžia dukrai gyventi su gerokai vyresniu vyru ir mokyklos pedagogams paaiškino, kad jie negali kištis į šeimos reikalus.
Padeda psichologai
Mokyklos darbuotojai iškvietė policiją ir taip užkirto kelią tolesniems nepageidaujamiems įvykiams. Psichologas padeda moksleiviams susivokti, kaip panašiose situacijose reikėtų elgtis ir reaguoti į agresyvų elgesį.
V. Petrušienė pasakojo, kad šis įvykis pastūmėjo visą bendruomenę susitelkti ir imtis didesnio saugumo mokymo centre. Svečiai nebus leidžiami į klases, o mokytojai bus pakviečiami susitikti su atėjusiaisiais. Mokiniai turės rodyti pažymėjimus.
„Žmonės reaguoja, tai – natūralu. Vieni pažiūrėjo į šiuos įvykius su humoru, kiti sunerimo, normalioje visuomenėje taip ir būna. Šį kartą labai pasidžiaugėme policininkų darbu. Jie atvažiavo labai greitai. Esame dėkingi šiems pareigūnams. Mano nuostata – kalbėti, kad ir kas įvyko“, – teigė mokymo centro vadovė.
