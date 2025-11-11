Panevėžyje automobiliui atsitrenkus į autobusą, per avariją nukentėjo trys pastarojo keleivės

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13.57 val. Jono Basanavičiaus ir Vilniaus gatvių sankryžoje vyras (gimęs 1968 m.), vairuodamas automobilį „Opel“, rikiuodamasis į pirmą juostą, nepraleido važiuojančio pirma juosta autobuso „Mercedes-Benz“, kurį vairavo vyras (gimęs 1966 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo trys autobuso keleivės (gimusios 1959 m., 1971 m. ir 1977 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai