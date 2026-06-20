 Nelaimė Šilutėje: upėje rastas vaiko kūnas

Nelaimė Šilutėje: upėje rastas vaiko kūnas (Papildyta)

Brolis gelbėjo brolį
2026-06-20 09:49
BNS inf.

Šyšos upėje Šilutėje penktadienio vakarą rastas vaiko kūnas – manoma, kad jis nuskendo.

<span>Nelaimė Šilutėje: upėje rastas vaiko kūnas</span>
Nelaimė Šilutėje: upėje rastas vaiko kūnas / Asociatyvi V. Skaraičio/BNS nuotr.

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Tauragės apskrities policijos duomenimis, apie 21.10 val. buvo rastas, kaip įtariama, nuskendusio 2013 metais gimusio mažamečio kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Kaip rašo portalas delfi.lt, nelaimės metu 13-metis berniukas puolė gelbėti jaunesnįjį brolį. Abu berniukai pradėjo skęsti. Šalia buvę vaikai negalėjo padėti, nes upė toje vietoje – gili.

8-erių metų vaiką išgelbėjo pro šalį paspirtuku važiavęs drąsus paauglys. Deja, vyresniajam vaikui jis padėti nebegalėjo. Portalo duomenimis, spėjama, kad gylis toje vietoje gali siekti net iki devynių metrų. Be to, upės vanduo yra pakilęs, joje daug sūkurių.

Šiame straipsnyje:
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Šyšos upė

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