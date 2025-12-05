Sukčiai iš gyventojų išviliojo tūkstančius: naudoja tą pačią schemą

Sostinės policija pranešė ketvirtadienį sulaukusi 1960 metais gimusios moters pranešimo, kad trečiadienį, apie 12 val., Vilniuje nepažįstami asmenys iš jos banko sąskaitos apgaule išviliojo 5 tūkst. 664 eurus.
Taip pat gautas pranešimas, kad trečiadienį, apie 16.50 val., Vilniuje, 1952 metais gimusiai moteriai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys.
Jie prisistatė telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 2 tūkst. eurų.
Pinigus moteris atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Į sostinės policiją ketvirtadienį kreipėsi nuo sukčių nukentėjęs vyras. 1948 metais gimęs vilnietis nurodė, kad tą pačią dieną sostinėje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstamas asmuo.
Pastarasis prisistatė policijos pareigūnų ir apgaule išviliojo 3 tūkst. eurų. Pinigus nukentėjusysis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Dar vienas sukčiavimo atvejis fiksuotas Visagine. Kaip pranešė Utenos apskrities policija, trečiadienį, apie 15 val., 1945 metais gimusi Visagino gyventoja atvykusiam nepažįstamam asmeniui atidavė 2,6 tūkst. eurų.
Visais atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
Naujausi komentarai