 Metalo konstrukcijų įmonėje Gargžduose – gaisras

Metalo konstrukcijų įmonėje Gargžduose – gaisras (Papildyta)

2026-09-22 08:45
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Metalo konstrukcijų įmonėje Gargžduose antradienio rytą kilęs gaisras jau yra likviduotas.

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<span>Metalo konstrukcijų įmonėje Gargžduose – gaisras</span>
Metalo konstrukcijų įmonėje Gargžduose – gaisras / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

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„8.29 val. gaisras likviduotas. Operatyviai gesino ir darbuotojai miltelių gesintuvais, buvo atvykusios ir ugniagesių pajėgos, keturi ekipažai buvo atvykę. Atviros liepsnos nebuvo rasta“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.

Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras (BPC), 8.08 val. skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdos rajone, Gargžduose, Statybininkų gatvėje, metalo konstrukcijų įmonėje dega filtras.

Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos, Gargždų ir Klaipėdos rajono priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.

Informacija apie įvykį buvo perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

Šiame straipsnyje:
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