 Lietuvos–Latvijos pasienyje užfiksuoti du pažeidimai

Lietuvos–Latvijos pasienyje užfiksuoti du pažeidimai

2026-06-12 09:54
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Birželio 10 d. nuo 10 val. iki 14 val. Lietuvos–Latvijos pasienio ruože, kelyje Klaipėda–Liepoja, patruliavo pareigūnai. Patikrinimo metu pareigūnai užtikrino viešąją tvarką, eismo saugumą, tikrino vairuotojų blaivumą, neteisėtą apyvartą akcizais apmokestinamomis prekėmis ir nelegalią migraciją.  

<span>Lietuvos–Latvijos pasienyje užfiksuoti du pažeidimai</span>
Lietuvos–Latvijos pasienyje užfiksuoti du pažeidimai / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

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Iš viso buvo patikrinta 110 transporto priemonių. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnai užfiksavo du pažeidimus pagal Administracinių nusižengimų kodekso 538 straipsnį dėl užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, buvimo ar gyvenimo LR, vykimo per LR tranzitu ar išvykimo iš LR tvarkos pažeidimo. Šis pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 70 iki 300 eurų.

Tokio pobūdžio bendrus patikrinimus Lietuvos ir Latvijos pareigūnai rengia reguliariai, bent kartą per ketvirtį.

Patikrinimą vykdė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, VSAT bei Latvijos Respublikos valstybinės policijos Kuržemės regiono policijos ir Latvijos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.

Šiame straipsnyje:
pažeidimai
nelegali migracija
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Klaipėdos apskrities policija

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