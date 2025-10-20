 Kretingos rajone pavogtas seifas: žala siekia 72 tūkst. eurų

Kretingos rajone pavogtas seifas: žala siekia 72 tūkst. eurų

2025-10-20 09:29
BNS inf.

Iš Kretingos rajone, Žibininkų kaime, esančio namo pavogtas seifas, kuriame buvo įvairūs juvelyriniai dirbiniai su brangakmeniais, jubiliejinių monetų kolekcija ir apie 40 tūkst. eurų, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

Kretingos rajone pavogtas seifas: žala siekia 72 tūkst. eurų
Kretingos rajone pavogtas seifas: žala siekia 72 tūkst. eurų / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Pasak pareigūnų, padarytas nuostolis siekia apie 72,5 tūkst. eurų.

Vagystė įvyko šeštadienį, apie 22 valandą.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Šiame straipsnyje:
Kretingos rajonas
vagystė
seifas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų