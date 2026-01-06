 Kauno policija aiškinasi, kas nesusimokėjo už prekes

Kauno policija aiškinasi, kas nesusimokėjo už prekes

2026-01-06 21:25 kauno.diena.lt inf.

Kauno miesto Nemuno policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės, kuomet 2025 metų lapkričio 23 d. apie 18.40 val. Kaune, Karaliaus Mindaugo pr., iš parduotuvės pavogta žaidimų konsolė, verta 849 eurų. 

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 255 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorai.

 

 

 

Šiame straipsnyje:
vagystė
ikiteisminis tyrimas
Nemuno policijos komisariatas
pavogta žaidimų konsolė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų