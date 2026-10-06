Kretingos rajone liepsnojo sodybos „Vienkiemis“ pirtis: gesinti pradėjo poilsiautojai

21.40 val. pilietis pranešė, kad sodyboje „Vienkiemis“, esančioje Padvarių kaime, Vienkiemio gatvėje, dega pirtis.
Kaip teigė Kretingos priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos atstovai, atvykus ugniagesiams, pirties stogas degė atvira liepsna. Ugniagesiai kibo į darbus.
Iki priešgaisrinių pajėgų atvykimo gaisrą gesino poilsiautojai dviem 6 kg milteliniais gesintuvais.
Pirtis medinė (10 x 10 m), vieno aukšto su mansarda. Stogas – dvišlaitis, dengtas, pirminiais duomenimis, čerpėmis. Gaisro metu nudegė ir nuardyta apie 30 kv. metrų stogo, medinės konstrukcijos. Pirmas aukštas sulietas vandeniu. Aprūko mansarda.
„Poilsiautojai pajuto dūmus. Viduje niekas nedegė“, – teigė ugniagesių atstovas.
Žmonės, pirminiais duomenimis, nenukentėjo.
Dėl gaisro pradėtas tyrimas.
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