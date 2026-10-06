 Kretingos rajone liepsnojo sodybos „Vienkiemis“ pirtis: gesinti pradėjo poilsiautojai

Kretingos rajone liepsnojo sodybos „Vienkiemis“ pirtis: gesinti pradėjo poilsiautojai

2026-10-06 08:56 kauno.diena.lt inf.

Pirmadienio vakarą Kretingos rajone kilo gaisras.

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<span>Kretingos rajone liepsnojo sodybos „Vienkiemis“ pirtis: gesinti pradėjo poilsiautojai</span>
Kretingos rajone liepsnojo sodybos „Vienkiemis“ pirtis: gesinti pradėjo poilsiautojai / Asociatyvi Ž. Gedvilos, E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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21.40 val. pilietis pranešė, kad sodyboje „Vienkiemis“, esančioje Padvarių kaime, Vienkiemio gatvėje, dega pirtis. 

Kaip teigė Kretingos priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos atstovai, atvykus ugniagesiams, pirties stogas degė atvira liepsna. Ugniagesiai kibo į darbus.

Iki priešgaisrinių pajėgų atvykimo gaisrą gesino poilsiautojai dviem 6 kg milteliniais gesintuvais.

Pirtis medinė (10 x 10 m), vieno aukšto su mansarda. Stogas – dvišlaitis, dengtas, pirminiais duomenimis, čerpėmis. Gaisro metu nudegė ir nuardyta apie 30 kv. metrų stogo, medinės konstrukcijos. Pirmas aukštas sulietas vandeniu. Aprūko mansarda. 

„Poilsiautojai pajuto dūmus. Viduje niekas nedegė“, – teigė ugniagesių atstovas.

Žmonės, pirminiais duomenimis, nenukentėjo.

Dėl gaisro pradėtas tyrimas.

 

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