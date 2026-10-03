Kretingoje neblaivus vyras sužalojo du žmones

Kaip pranešė Policijos departamentas, nusikaltimai įvykdyti penktadienio vakarą.
Apie 18.45 val. Padvarių kaime esančiame name, vyras (gim. 1996 m.) ginčo metu peiliu sužalojo vyrą (gim. 1998 m.)
Nukentėjusysis buvo paguldytas į ligoninę Klaipėdoje.
Tuo metu užpuolikas pasišalino ir nepraėjus nei pusvalandžiui įvykdė dar vieną nusikaltimą.
Apie 19.10 val. Kretingoje, Lazdynų gatvėje, bute, tas pats vyras ginčo metu sužalojo neblaivų (2,86 prom.) vyrą (gim. 1983 m.).
Medikams suteikus pagalbą, šis nukentėjusysis gydomas ambulatoriškai.
Neblaivus (2,06 prom.) įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
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