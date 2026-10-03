 Kretingoje neblaivus vyras sužalojo du žmones

Kretingoje neblaivus vyras sužalojo du žmones

2026-10-03 08:17
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Kretingos mieste ir rajone neblaivus vyras sužalojo du žmones.

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<span>Kretingoje neblaivus vyras sužalojo du žmones</span>
Kretingoje neblaivus vyras sužalojo du žmones / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

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Kaip pranešė Policijos departamentas, nusikaltimai įvykdyti penktadienio vakarą.

Apie 18.45 val. Padvarių kaime esančiame name, vyras (gim. 1996 m.) ginčo metu peiliu sužalojo vyrą (gim. 1998 m.)

Nukentėjusysis buvo paguldytas į ligoninę Klaipėdoje.

Tuo metu užpuolikas pasišalino ir nepraėjus nei pusvalandžiui įvykdė dar vieną nusikaltimą.

Apie 19.10 val. Kretingoje, Lazdynų gatvėje, bute, tas pats vyras ginčo metu sužalojo neblaivų (2,86 prom.) vyrą (gim. 1983 m.).

Medikams suteikus pagalbą, šis nukentėjusysis gydomas ambulatoriškai.

Neblaivus (2,06 prom.) įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. 

Šiame straipsnyje:
neblaivus vyras
Kretinga
sužalojimai

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