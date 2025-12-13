Klaipėdos senamiestyje ant istorinio pastato – vandalizmo žymės

Prie pat Biržos tilto, Tiltų g. 1 (buv. Fr. Vilhelmo g. 22A), stovi 1915 metais pastatytas geltonos spalvos dviejų aukštų namas su mansarda. Kadaise čia veikė pirmasis Klaipėdos miesto bankas. Statinys yra viena svarbiausių miesto architektūrinių vietų.
Tačiau ne visi šią vietą vertina pagarbiai.
Praeidama pro Biržos tiltą klaipėdietė Skaistė pastebėjo, kad ant istorinio pastato sienos atsirado ryškūs grafičiai.
„Viena pastato pusė gausiai apipiešta grafičiais. Nesuprantu, kodėl žmonės taip nepagarbiai elgiasi ir teršia savo miestą?“ – nusivylimo neslėpė ji.
Anot merginos, ši problema mieste ne nauja, tačiau pamatyti tokį vaizdą ant saugomo, istorinę vertę turinčio pastato jai buvo tikras akibrokštas.
Kaip informavo Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Ramanauskaitė, oficialių pranešimų apie naujausią pastato išterliojimą savivaldybė dar nėra gavusi.
„Grafičiai šioje vietoje buvo nuvalyti visai neseniai, o apie tai, kad pastatas vėl apipaišytas, kol kas pranešimo negauta“, – teigė ji.
Klaipėdos savivaldybės Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė aiškino, kad už nelegalių grafičių nuo pastatų fasadų pašalinimą atsakingi pastatų valdytojai, o už grafičių šalinimo darbus išlaidos paskirstomos to pastato bendraturčiams.
Miesto savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjo Albino Misevičiaus teigimu, pastatas, esantis Tiltų g. 1, yra įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.
Anot vedėjo, šiuo atveju nenustatytų asmenų veiksmai, susiję su pastato sugadinimu (apipaišymu grafičiais), turi nusikalstamos veikos požymių. Už tokio pobūdžio veiką gali būti skiriama bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
„Už turtą atsakingi asmenys turi kreiptis į policiją. Šiai nustačius žalą padariusį asmenį, patalpų savininkai iš jo gali reikalauti atlyginti patirtas išlaidas arba įpareigoti savo lėšomis sutvarkyti apgadintus, grafičiais apipaišytus pastato fasadus“, – pažymėjo A. Misevičius.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, gali būti baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Jei suniokojamas didelės vertės, istorinę reikšmę turintis objektas – baudžiama net iki penkerių metų nelaisvės.
