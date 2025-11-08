Klaipėdos senamiestis nušvito tarsi šviesų jūra: vyko tradicinė šv. Martyno eisena

Ši eisena – viena laukiamiausių šv. Martyno šventės tradicijų, kurios prasmė – simbolizuoti vienybę, gerumą ir šilumą.
Anot Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorės Romenos Savickienės, eisenoje pastaruosius dvejus metus dalyvaudavo virš tūkstančio žmonių.
Ne ką mažiau susirinko ir šįvakar: eisenoje dalyvavo ir vaikai, kuriuos lydėjo jų tėveliai, ir garbaus amžiaus klaipėdiečiai.
Visi jie nešėsi įvairiausius žibintus: išpuoštus žąsimis, kiškiais, žvakučių imitacijomis ir net kalėdinėmis girliandomis.
Vieni žibintus pasigamino patys, kiti įsigijo vakar Teatro aikštėje, tokiu būdu paaukodami savo lėšas kilniam tikslui – padėti vaikams.
Dar kiti, nors ir nepasigamino žibintų, eisenos metu įsijungė prožektorius savo telefonuose, taip prisidėdami prie to, kad visas senamiestis bent trumpam taptų tarsi gyva šviesų jūra.
Eiseną lydėjo policijos pareigūnų ekipažai.
Atvykus į Teatro aikštę, joje vyko ne tik pasirodymai, bet ir varduvininkų sveikinimai. Šventės dalyvius pasveikino smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekkeris bei folkloro ansamblis „Alka“.
