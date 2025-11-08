 Klaipėdos senamiestis nušvito tarsi šviesų jūra: vyko tradicinė šv. Martyno eisena

Klaipėdos senamiestis nušvito tarsi šviesų jūra: vyko tradicinė šv. Martyno eisena

2025-11-08 19:02
Indrė Kiseliovaitė

Šeštadienio vakarą minia klaipėdiečių, nešini savo pačių kurtais arba šventėje įsigytais žibintais, dalyvavo tradicija tapusioje „Šv. Martynas. Ir jo žąsys“ eisenoje. Ją šįmet vedė aktorius Karolis Makauskas. Eisenos maršrutas – nuo Danės skvero link Tiltų ir Turgaus gatvių, o finišas – Teatro aikštė, kurioje atvykusiųjų laukė malonūs vakaro siurprizai.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Ši eisena – viena laukiamiausių šv. Martyno šventės tradicijų, kurios prasmė – simbolizuoti vienybę, gerumą ir šilumą.

Anot Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorės Romenos Savickienės, eisenoje pastaruosius dvejus metus dalyvaudavo virš tūkstančio žmonių.

Ne ką mažiau susirinko ir šįvakar: eisenoje dalyvavo ir vaikai, kuriuos lydėjo jų tėveliai, ir garbaus amžiaus klaipėdiečiai.

Visi jie nešėsi įvairiausius žibintus: išpuoštus žąsimis, kiškiais, žvakučių imitacijomis ir net kalėdinėmis girliandomis.

Vieni žibintus pasigamino patys, kiti įsigijo vakar Teatro aikštėje, tokiu būdu paaukodami savo lėšas kilniam tikslui – padėti vaikams.

Dar kiti, nors ir nepasigamino žibintų, eisenos metu įsijungė prožektorius savo telefonuose, taip prisidėdami prie to, kad visas senamiestis bent trumpam taptų tarsi gyva šviesų jūra.

Eiseną lydėjo policijos pareigūnų ekipažai.

Atvykus į Teatro aikštę, joje vyko ne tik pasirodymai, bet ir varduvininkų sveikinimai. Šventės dalyvius pasveikino smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekkeris bei folkloro ansamblis „Alka“.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos senamiestis
šv. Martyno eisena
žibintai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų