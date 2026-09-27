 Klaipėdos rajone – eismo nelaimė: motociklininkas atsidūrė medikų rankose

Klaipėdos rajone – eismo nelaimė: motociklininkas atsidūrė medikų rankose

2026-09-27 17:54 kauno.diena.lt inf.

Sekmadienį popiet Klaipėdos rajone įvyko avarija, kurios metu nukentėjo motociklininkas. Dėl patirtų sužalojimų jis buvo perduotas medikams.

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<span>Klaipėdos rajone – eismo nelaimė: motociklininkas atsidūrė medikų rankose</span>
Klaipėdos rajone – eismo nelaimė: motociklininkas atsidūrė medikų rankose / Feisbuko grupės „Klaipėdos reidai II“ vaizdo įrašo stop kadras

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„Facebook“ paskyroje „Klaipėdos reidai II“ žmonės dalijosi vaizdais iš avarijos vietos.

Vairuotojų užfiksuotose nuotraukose ir vaizdo įrašuose buvo matyti ant važiuojamosios kelio dalies išsibarsčiusios motociklo dalys, šalikelėje stovintis automobilis.

Pirminiais Klaipėdos pareigūnų duomenimis, sekmadienį, 13.51 val., Klaipėdos rajone, netoli Ketvergių kaimo, motociklo vairuotojas, kaip įtariama, nesuvaldė motociklo ir trenkėsi į automobilį „Toyota“. 

Motociklo vairuotojas perduotas medikams.

Šiame straipsnyje:
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Klaipėdos rajone avarija
Motociklo avarija

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