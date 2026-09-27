Klaipėdos rajone – eismo nelaimė: motociklininkas atsidūrė medikų rankose

„Facebook“ paskyroje „Klaipėdos reidai II“ žmonės dalijosi vaizdais iš avarijos vietos.
Vairuotojų užfiksuotose nuotraukose ir vaizdo įrašuose buvo matyti ant važiuojamosios kelio dalies išsibarsčiusios motociklo dalys, šalikelėje stovintis automobilis.
Pirminiais Klaipėdos pareigūnų duomenimis, sekmadienį, 13.51 val., Klaipėdos rajone, netoli Ketvergių kaimo, motociklo vairuotojas, kaip įtariama, nesuvaldė motociklo ir trenkėsi į automobilį „Toyota“.
Motociklo vairuotojas perduotas medikams.
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