 Klaipėdos policija prašo padėti atpažinti asmenį

2025-11-25 09:34
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Ikiteisminį tyrimą atliekantys Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – padėti atpažinti nuotraukose užfiksuotą vyrą, galintį suteikti tyrimui vertingos informacijos.

Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

