Klaipėdos rajone pareigūnai rado apie 200 gramų augalinės kilmės medžiagos

Praėjusių metų gruodžio 30 d., antradienį, Klaipėdos r., Derceklių k., Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnai pas 2007 m. gimusį vyrą rado, kaip įtariama, augalinės kilmės medžiagos.
Atlikę kratą minėto vyro gyvenamojoje vietoje, pareigūnai aptiko dar apie 200 gramų, kaip įtariama, augalinės kilmės medžiagos.
Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 260 str. (neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu).
Ankščiau už analogišką nusikalstamą veiką teistam vyrui skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
