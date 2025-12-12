 Klaipėdos apskrities kelių policija užfiksavo beveik 200 km/val. greičiu skriejantį vairuotoją

2025-12-12 14:10
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Per dieną Klaipėdos apskrities kelių policija užfiksavo 33 leistino greičio viršijimo atvejus.

Policija
Policija / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Gruodžio 11 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kelių policijos skyriaus darbuotojai mobiliaisiais greičio matuokliais magistraliniuose keliuose A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir A13 Klaipėda–Liepoja užfiksavo 33 leistino greičio viršijimo atvejus. Penki vairuotojai leistiną važiavimo greitį viršijo daugiau kaip 50 km/val. Keturi tokie pažeidimai užfiksuoti Klaipėdos rajone, kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, o vienas iš jų „skriejo“ net 193 km/val. greičiu.

Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai primena, kad greičio viršijimas išlieka viena dažniausių tragiškų eismo įvykių priežasčių. Pareigūnai dar kartą ragina visus eismo dalyvius būti atsakingiems ir atidiems – rinktis saugų, o ne maksimalų leistiną greitį, nepažeidinėti kitų kelių eismo taisyklių reikalavimų, gerbti kitus eismo dalyvius.

