Klaipėdoje – vagysčių virtinė

Rugpjūčio 30-ąją viename Taikos prospekte esančiame prekybos centre iš užrakinamos spintelės dingo belaidės ausinės „Sony“ ir kosmetinė su įvairiais daiktais. Savininkui padaryta 290 eurų žala.
Tą pačią dieną Baltijos prospekte nuo automobilio „Volkswagen Beetle“ buvo pavogti priekiniai žibintai – nuostolis siekia net 1200 eurų.
Dar viena vagystė tądien užfiksuota ir Naikupės gatvėje. Iš bendro naudojimo rūsio patalpų, nors įsilaužimo žymių nebuvo, dingo dviratis „SERIOOS“ – padaryta 380 eurų žala.
Rugpjūčio 31-ąją, apie 21.30 val., Šilutės plente pavogtas elektrinis dviratis „ENGWE“, kurio vertė – 400 eurų.
Rugsėjo 1-osios ankstyvą rytą įvykdyta dar viena gerokai stambesnė vagystė. Apie 4.30 val. Mainų gatvėje iš parduotuvės salės buvo pavogtas baltos spalvos krosinis benzininis motociklas T2300, kurio vertė – 3500 eurų.
Dėl visų šių atvejų pradėti vagysčių tyrimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnį.
Šis straipsnis numato, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Taip pat, tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
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