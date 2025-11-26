Klaipėdoje sulaikytas narkotikų platintojas ir jo klientai

Taip pat sulaikyti du asmenys, įtariami disponavimu narkotikais be tikslo juos platinti.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas praėjusią vasarą, gavus duomenų apie anksčiau neteisto, individualią veiklą vykdančio 22 metų klaipėdiečio galimai vykdytą kvaišalų platinimą.
Liepą Klaipėdoje, Sulupės gatvėje, Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai sulaikė anksčiau neteistą 22 metų klaipėdietę. Pas ją rasta apie du gramus kanapių.
Spalį uostamiesčio teisėsaugininkai Klaipėdoje, Minijos gatvėje, sulaikė kanapes minėtai merginai platinusį 22 metų vaikiną. Atlikę kratą jo gyvenamojoje vietoje bei garaže, pareigūnai rado narkotikų, du smulkintuvus, keturias elektronines svarstykles bei vakuumavimo aparatą.
Tęsdami tyrimo veiksmus, pajūrio pareigūnai Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje, sulaikė anksčiau neteistą 21 metų klaipėdietį. Pas šį vaikiną bei jo gyvenamojoje vietoje pareigūnai rado daugiau kaip 100 gramų kanapių, elektroninių cigarečių bei jų kapsulių.
Šiam vaikinui bei 22 metų merginai pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
22 metų vaikinui pareikšti įtarimai dėl narkotinės medžiagos platinimo bei neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Vaikinai buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Vėliau šiems asmenims paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įtaigoje. Įtariamajai paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti numatyti viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti baudžiama laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
