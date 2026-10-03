Klaipėdoje ir Kretingoje pareigūnai tramdė smurtautojus

Tos dienos ryte, po 8 val., uostamiesčio Debreceno gatvėje, vieno daugiabučio namo bute kilo kivirčas tarp moters ir vyresnio vyro, saistomų šeiminiais ryšiais. 8.15 val. policijos pareigūnai ir Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties medikai skubėjo gelbėti peiliu sužeisto 53 metų vyro.
Netrukus paaiškėjo, kad jį peiliu sužalojo 31-erių moteris.
Abu šie asmenys ryte buvo neblaivūs, todėl galima spėti, kad girtauta buvo dar ketvirtadienį vakare. Alkoholio matuoklis parodė, kad moters girtumas nebuvo didelis – 0,80 prom., vyras – kur kas labiau apsvaigęs – 1,86 prom.
Nukentėjusysis medikų pagalbos atsisakė.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje.
Penktadienį vakare, prieš 19 val. Kretingos priemiestyje, Padvariuose, 30-metis vyras ginčo metu peiliu sužeidė pora metų jaunesnį asmenį.
Jį teko skubiai išgabenti į ligoninę Klaipėdoje.
Pareigūnai įvykio vietoje įtariamojo nerado. Netrukus gautas pranešimas, kad tas pats vyras Kretingoje, Lazdynų gatvėje susikivirčijo su 43-ejų vyru ir taip pat jį sužeidė. Tiesa, sužalojimai nebuvo tokie sunkūs, tad suteikę pirmąją pagalbą medikai patarė gydytis ambulatoriškai.
Aukai teko dar ir išsiblaivyti, matuoklis parodė 2,86 prom.
Policininkams pavyko sulaikyti įtariamąjį. Konstatuota, kad jis buvo apsvaigęs (2,06 prom.). Policininkai jį sulaikė ir uždarė į areštinę.
Tirdami kūno sužalojimo atvejus pareigūnai aiškinsis visas šių incidentų aplinkybes.
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