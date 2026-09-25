 Klaipėdietė pateko į sukčių pinkles: prarado ir pinigus, ir būstą

Klaipėdietė pateko į sukčių pinkles: prarado ir pinigus, ir būstą

2026-09-25 09:52
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Garbaus amžiaus klaipėdietė pateko į sukčių pinkles ir patyrė milžinišką žalą. Apgavikai, prisistatę „Google“, banko ir policijos atstovais, iš moters pasisavino pinigus, o dėl jų veiksmų ji, kaip įtariama, prarado ir nuosavybės teisę į savo butą.

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<span>Klaipėdietė pateko į sukčių pinkles: prarado ir pinigus, ir būstą</span>
Klaipėdietė pateko į sukčių pinkles: prarado ir pinigus, ir būstą / magnific.com nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Trečiadienį Klaipėdos miesto policijos komisariate buvo gautas 1948 m. gimusios moters pareiškimas.

78 metų moteris nurodė kad, pirminiais duomenimis, nuo birželio 30 dienos iki rugsėjo 20 dienos paskambinę nepažįstami asmenys, prisistatę JAV technologijų kompanijos „Google“ atstovais, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu iš pareiškėjos banko sąskaitų pasisavino pinigines lėšas.

Taip pat, kaip įtariama, dėl minėtų asmenų veiksmų pareiškėja prarado nuosavybės teisę į jai priklausantį butą Klaipėdoje.

Žala – apie 110 tūkst. eurų.

Pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo.

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