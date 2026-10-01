Ilgapirščių taikinyje – automobilio žibintai

Aikštelėje stovintį automobilį užfiksavęs klaipėdietis nustebo – „Volvo“ buvo be priekinių žibintų ir grotelių.
Vyras apie pastebėtą automobilį paskelbė socialiniuose tinkluose.
Klaipėdietis klausė, ar niekas nepasigedo nuo savo transporto priemonės nuimtų priekinių žibintų ir grotelių.
Tačiau Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, pranešimų apie Debreceno g. pavogtus automobilio žibintus gauta nebuvo.
Vis dėlto automobilių dalių vagystės uostamiestyje nėra naujiena.
Klaipėdos apskrities VPK Kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus pareigūnų duomenimis, šių metų sausio 1–rugpjūčio 31 d. mieste užregistruota 20 nusikalstamų veikų dėl įvairių automobilių detalių vagysčių.
Pareigūnai atkreipė dėmesį, kad ilgapirščių taikiniu gali tapti įvairios automobilio dalys.
„Dažnai vagiami automobilių žibintai, multimedijos įranga, vairai, apdailos detalės, išpjaunami katalizatoriai“, – teigė policijos pareigūnai.
Siekiant apsaugoti automobilį nuo vagių, pareigūnai rekomenduoja pasirūpinti ne tik jo pastatymo vieta, bet ir papildomomis saugumo priemonėmis.
„Siekiant išvengti vagysčių, automobilių apgadinimų, vairuotojams patariama statyti automobilius saugomose, gerai apšviestose vietose, ten, kur yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, pagal galimybes patariama įsirengti vaizdo registratorius“, – nurodė policininkai.
Anot pareigūnų, verta apsvarstyti ir automobilio draudimą.
„Esant galimybėms, rekomenduojama turtą drausti – nuo vagystės ar apgadinimo tai gal ir neapsaugos, bet draudimo išmoka sumažins finansinius nuostolius“, – teigė pareigūnai.
Policijos pareigūnai primena, kad, pastebėjus įtartiną veiką ar asmenis, nereikėtų bandyti jų sulaikyti patiems.
„Jei nukentėjote nuo ilgapirščių, pastebėjote įtartiną veiką ar asmenis – praneškite bendruoju pagalbos telefonu“, – nurodė pareigūnai.
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