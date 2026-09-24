 Gyventojai perspėja vieni kitus: vėl niokojami automobiliai

Gyventojai perspėja vieni kitus: vėl niokojami automobiliai

2026-09-24 12:10
Ieva Niekytė

Klaipėdiečius vėl pasiekė žinia apie niokojamus automobilius – šįkart gyventojai paviešino žinią apie pradurtas transporto priemonių padangas Debreceno gatvėje. Žmonės ragino kaimynus patikrinti kiemuose paliktus automobilius.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Kenkimas: Debreceno gatvėje vėl pjaustomos automobilių padangos – šį kartą vandalai darbavosi peiliu.
Kenkimas: Debreceno gatvėje vėl pjaustomos automobilių padangos – šį kartą vandalai darbavosi peiliu. / „Pexels“ asociatyvi nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Viešoje „Facebook“ grupėje „Debreceno“ klaipėdietis pasidalijo perspėjimu gyventojams.

Įraše teigiama, kad Debreceno gatvėje vėl gadinami automobiliai – jų padangos esą praduriamos peiliu.

Įrašo autorius ragino gyventojus pasitikrinti savo automobilius ir teigė, kad tai ne pirmas toks atvejis šiame rajone.

Anot klaipėdiečio, anksčiau Debreceno g. taip pat buvo niokojamos transporto priemonės.

Po įrašu gyventojai diskutavo ne tik apie apgadintus automobilius.

Klaipėdiečiai piktinosi, kodėl apie vandalizmo atvejus pirmiausia dalijamasi socialiniuose tinkluose, o ne pranešama policijai.

Toks klausimas kilo ne be pagrindo – Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus duomenimis, apie galimą automobilių niokojimą pranešimo policija nėra gavusi.

Baudžiamojo kodekso 187 straipsnis nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
Debreceno gatvė
automobiliai
pradurtos padangos
vandalizmas
policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų