Grindų danga prekiaujančios įmonės direktorė kaltinama bandžiusi išvengti 520 tūkst. eurų mokesčių

Verslininkė bus teisiama dėl galimo finansinės apskaitos tvarkymo bei neteisingo duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo, ketvirtadienį pranešė prokuratūra.
Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė surašė kaltinamąjį aktą ir šią baudžiamąją bylą perdavė nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nuo 2018 m. sausio iki 2023 m. kovo įmonės direktorė, taip pat vykdžiusi vyr. buhalterės ir kasininkės pareigas, įtariama, apskaitos registruose neregistravo daugiau kaip 1,7 mln. eurų pajamų, neišrašė reikiamų PVM sąskaitų faktūrų bei neužfiksavo prekių grąžinimų. Dėl šių veiksmų tapo neįmanoma tiksliai nustatyti įmonės veiklos apimties, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros.
Be to, direktorė kaltinama, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikė deklaracijas su žinomai neteisingais duomenimis apie įmonės pajamas, pelną ir turtą, taip, manoma, siekdama išvengti daugiau nei 520 tūkst. eurų mokesčių – apie 360 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir 160 tūkst. eurų pelno mokesčio.
Siekiant užtikrinti Klaipėdos AVMI pareikštą civilinį ieškinį, prokuroro nutarimu taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, tiek įmonės, tiek kaltinamosios nuosavybės teise priklausančiam turtui.
