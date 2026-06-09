Jeigu atpažinote šį vyrą, prašoma informuoti telefonu +370 700 61157 arba el. paštu: [email protected].
Gal atpažįstate? Klaipėdos policijos pareigūnai ieško šio vyro
2026-06-09 13:42
Ikiteisminį tyrimą atliekantys Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – padėti atpažinti nuotraukose užfiksuotą asmenį, galintį suteikti tyrimui vertingos informacijos.
Gal atpažįstate? Klaipėdos policijos pareigūnai ieško šio vyro / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.
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