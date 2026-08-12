 Per eismo įvykį Gargžduose nukentėjo moteris

Per eismo įvykį Gargžduose nukentėjo moteris

2026-08-12 15:21 kauno.diena.lt inf.

Gargžduose, Klaipėdos gatvėje, įvykus eismo įvykiui nukentėjo moteris. Tikslias avarijos aplinkybes aiškinasi pareigūnai.

<span>Per eismo įvykį Gargžduose nukentėjo moteris</span>
Per eismo įvykį Gargžduose nukentėjo moteris / Kadras iš vaizdo įrašo

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Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, rugpjūčio 12-ąją, apie 14.10 val., gautas pranešimas, kad Gargžduose, Klaipėdos gatvėje, susidūrė motociklas ir automobilis „Volkswagen“. Įvykio aplinkybės tikslinamos.

„Klaipėdos“ skaitytojas pasakojo matęs Gargžduose, minėtoje gatvėje, dvi ugniagesių gelbėtojų ir vieną policijos automobilį. Kaip įtariama, nukentėjusiai moteriai vienas ugniagesių bintavo ranką.

 

 

 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

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Gargždai
avarija LT
nukentėjo moteris

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