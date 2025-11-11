Eismą į uostamiestį paralyžiavo dvi avarijos, vienoje jų nukentėjo nepilnametis.

Antradienio rytą Liepų gatvėje įvykusi avarija stabdė automobilių eismą į uostamiestį. Paaiškėjo, kad į eismo įvykį pateko nepilnamečio vairuojamas automobilis, medikams perduotas nukentėjęs keleivis, kuriam – vos dešimt metų.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, avarija įvyko 7 val. 20 min.
Buvo gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Liepų gatvėje, susidūrė mažalitražis automobilis „Aixam“, kurį galima vairuoti neturint vairuotojo pažymėjimo.
Mažalitražį automobilį vairavo 2010 m. gimęs vaikinas.
Antroji eismo įvykio dalyvė, gimusi 1979 metais, vairavo automobilį „Hyundai“.
Liepu g. avarija įvyko dar gerokai prieš pirmąją šviesoforu reguliuojamą sankryžą, automobiliai stovėjo pirmojoje eismo juostoje. Tačiau liudininkai portalui pasakojo, kad mažalitražis automobilis buvo atsitrenkęs į priekyje, matyt, važiavusį „Hyundai“. Automobiliuko priekis buvo visiškai sudaužytas, nuo smūgio išlūžo priekinis kairys ratas.
Pirminiais duomenimis, medikams perduotas „Aixam“ automobilio keleivis, gimęs 2015 m..
Abu vairuotojai buvo blaivūs.
Dar vienas eismo įvykis fiksuotas Palangos plente, tad automobilių spūstys nusidriekė dar gerokai prieš posūkį į uostamiestį.
Pirminiais duomenimis, susidūrė automobiliai „Peugeot“ ir „Citroen“.
Vyriausio policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, eismo įvykis fiksuotas 8 val. 50 min.
Avarija įvyko Palangos plente, ties posūkiu į Liepų gatvę. Pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai