Klaipėdoje susidūrė automobilis ir motociklas

Pirminiais Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus duomenimis, pranešimas apie incidentą gautas apie 7.50 val. Įvykio vietoje stovėjo tamsiai pilkas „Volkswagen“ lengvasis automobilis su įjungtais avariniais žibintais, o už jo, tarp antros ir trečios eismo juostos, gulėjo mėlynas motociklas.
Laimei, žmonės per eismo įvykį, pirminiais duomenimis, nenukentėjo. Vairuotojai susitarė tarpusavyje ir užpildė eismo įvykio deklaraciją.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai