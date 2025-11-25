Du jaunuoliai nusiaubė Kakės Makės šviesų parką

Piktavaliai šiame vaikučių džiaugsmui pastatytame parke siautėjo šeštadienio naktį.
Kaip informavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Asta Kažukauskienė, tąnakt, apie 3 val. nakties, saugos tarnybos darbuotojai pareigūnams pranešė apie apgadintas šviesos instaliacijas minėtame skvere.
Vėliau instaliacijų savininkai pranešė, kad nuostoliai gali siekti 3,1 tūkst. eurų.
Jau kitą dieną viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ darbuotojai pranešė apie įvykį ir informavo, kad parke įrengtos vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo įtariamuosius ir jau netrukus bus žinoma, kas siautėjo krantinėje.
„Tai apgailėtina ir taip žema, kad jums turėtų būti gėda pažvelgti savo vaikams, tėvams ar bet kuriam klaipėdiečiui į akis. Jei net tvoros neapsaugo, įsivaizduokite, kas būtų be jų“, – teigė „Klaipėdos švenčių“ atstovai.
Vakar miesto policijos komisariato pareigūnai dar nebuvo pradėję ikiteisminio tyrimo, jie dar nespėjo peržiūrėti vaizdo įrašų ir nežinojo, kas galėjo išvartyti šviesos instaliacijas. Tiesiog po savaitgalio tyrėjai turėjo svarbesnių darbų.
Viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ vadovės pareigas einanti Živilė Putnienė teigė, kad įrašuose gerai matomi du jaunuoliai, spardantys ir voliojantys ant žemės nublokštas instaliacijas.
Policininkai ketina pasinaudoti ne tik saugos tarnybos kamerų įrašais, bet ir tais, kuriuos fiksuoja miesto kameros, o juose vaizdai yra ypač geros kokybės, todėl atpažinti tuos du „nakties didvyrius“ nebus sudėtinga.
Instaliacijos sutaisytos ir vėl stovi, kur ir buvo sumontuotos, todėl lankytojai ir toliau galės džiaugtis pasaką primenančiais vaizdais.
Tuo metu klaipėdiečiai socialiniuose tinkluose ir piktinosi tokiu vandalizmu, ir klausinėjo, ar parką dar galima aplankyti.
