Po langais – nepilnamečių viražai

Vaizdo kameros jaunuolių automobilius įamžino vakare. Privačioje gatvelėje tokiu metu dar būna vaikų iš gretimų namų.
Jaunuoliai atidūmė didoku greičiu.
„Vakar vakare, kai gatvelė buvo pilna žaidžiančių vaikų, du „pupsikai“ tiesiog pralėkė, apsisuko pievoje ir vėl greitai nuspaudė akceleratorių. Nors ir „miniukai“, bet greitis ne 20 km/val. ir ne 30 km/val. buvo, o ir pieva – ne vieta apsisukimams“, – taip į gyventojus kreipėsi moteris, prašydama tėvus sudrausminti savo atžalas.
Paaiškėjo, kad gyvenamųjų namų gatvelė toje vietoje yra privati ir rami.
„Aklagatvis, net kurjeriai sunkiai ją randa. O va, „pupsikai“ rado. Matyt, ieškojo vietelės kur pavakaroti. Išėjau į kiemą, nes išgirdau variklių garsą, „pasiturbinę“ vaikinai juos. Pamatę mane, dar greičiau nurūko juokdamiesi“, – stebėjosi gyventoja.
Kai kas iš vietinių atpažino automobilius ir net įsiminė jaunuolių šukuosenas. Tikėtina, kad jaunuolius gyventojai jau įsidėmėjo dėl jų vairavimo stiliaus.
Tai ne vienintelė istorija, kurioje minimi nepilnamečiai, keliantys nepasitenkinimą vietiniams gyventojams.
Kitame Klaipėdos priemiestyje gyventojai nuolat skundžiasi ratais sukančiu mini automobiliu, kuriuo važinėja nepilnamečiai.
Jaunuoliai valandų valandas suka tomis pačiomis gatvėmis, itin garsiai leisdami muziką.
Kartais automobilis net vėlyvą vakarą sukinėjasi siauromis gatvelėmis, atvirais langais ir maksimaliai atsuktu stiprintuvo garso reguliatoriumi.
Naujausi komentarai