Baisus susidūrimas netoli Palangos: avarijos metu sunkiai sužalotas motociklininkas

Pirminiais budėtojų duomenimis, apie 11.59 val. buvo gautas pranešimas, kad Kretingos rajone, Parąžės kaime, automobilis BMW, kurį vairavo 1984 metais gimęs blaivus vyras, susidūrė su motociklu „Harley-Davidson“, kurį vairavo 1970 metais gimęs vyras“, – BNS nurodė Klaipėdos apskrities policijos atstovė Asta Kažukauskienė.
Jos žiniomis, motociklininkas perduotas medikams. Policijos pareigūnai tikslina avarijos aplinkybes.
Kaip rašo portalas Lrytas.lt, liudininkų teigimu, motociklininkui buvo nutraukta pėda ir plaštaka.
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