 Baisus susidūrimas netoli Palangos: avarijos metu sunkiai sužalotas motociklininkas

Baisus susidūrimas netoli Palangos: avarijos metu sunkiai sužalotas motociklininkas

2026-06-20 17:37
BNS inf.

Kretingos rajone šeštadienį susidūrus automobiliui ir motociklui, sužalotas dviratę transporto priemonę vairavęs vyras.

<span>Baisus susidūrimas netoli Palangos: avarijos metu sunkiai sužalotas motociklininkas</span>
Baisus susidūrimas netoli Palangos: avarijos metu sunkiai sužalotas motociklininkas / Asociatyvi I. Gelūno/BNS nuotr.

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Pirminiais budėtojų duomenimis, apie 11.59 val. buvo gautas pranešimas, kad Kretingos rajone, Parąžės kaime, automobilis BMW, kurį vairavo 1984 metais gimęs blaivus vyras, susidūrė su motociklu „Harley-Davidson“, kurį vairavo 1970 metais gimęs vyras“, – BNS nurodė Klaipėdos apskrities policijos atstovė Asta Kažukauskienė.

Jos žiniomis, motociklininkas perduotas medikams. Policijos pareigūnai tikslina avarijos aplinkybes.

Kaip rašo portalas Lrytas.lt, liudininkų teigimu, motociklininkui buvo nutraukta pėda ir plaštaka.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

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BMW

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