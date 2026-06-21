Automagistralėje – didelė avarija

Važiuojant Klaipėdos link dėl avarijos susidarė transporto grūstis.
„Vieta – iki Klaipėdos dar likę apie 100 km. Vienas automobilis guli ant stogo. Atvyko ugniagesiai-gelbėtojai“, – skelbė „Reidas TV“.
„Reidas TV“ vaizdo įrašas.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budintis pareigūnas informavo, kad automagistralėje įvykiai nutiko vienas po kito. „Motociklas susidūrė su automobiliu. Kol įvykis buvo forminamas, jau ir policija buvo atvykusi, tuo metu pro šalį važiavęs vairuotojas nesuvaldė automobilio ir šis apvirto ant stogo. Iki mūsiškiams atvykstant, žmonės buvo perduoti medikams, tad apie sužalojimus negalime pasakyti“, – nurodė ugniagesys.
„Šiaip visas šis savaitgalis avaringas. Daug judesio, poilsiautojų. Įvykių padaugėję“, – teigė ugniagesys.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai