 Apsaugos darbuotojui – kaltinimai iš vagies

Apsaugos darbuotojui – kaltinimai iš vagies

2026-06-12 12:44
BNS inf.

Klaipėdos policija ketvirtadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl parduotuvės apsaugos darbuotojo, kaip įtariama, sumušto vagies.

Policija
Policija / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

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Kaip pranešė Klaipėdos apskrities policija, tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo pradėtas pagal 1980 metais gimusio vyro pareiškimą.

Jame nurodoma, kad birželio 8-ąją, apie vidurdienį, uostamiesčio Gedminų gatvėje esančioje parduotuvėje, kur pareiškėjui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl smulkios vagystės, jį sumušė 1978 metais gimęs apsauginis.

Nukentėjusysis perduotas medikams, apsaugos darbuotojui įteiktas šaukimas atvykti į apklausą.

Šiame straipsnyje:
vagis
Gedminų gatvė
kaltinimai
smurtas
apsaugos darbuotojas

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Komentarai

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Vagį \\.//
tik glostyti (švelniai) galima.
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0
Kopūstas.
Labai teisingai, mušti žmonių negalima.
0
-1
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