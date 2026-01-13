Žvejai išbandė pirmąjį Kuršių marių ledą: teko nusivilti

Kuršių marių ledas po truputį tvirtėja, tačiau marių centre yra vietų, kur ledo storis – vos keli centimetrai ir jis gali būti pražūtingas žvejams.
„Nidoje ledo storis tik 4,5 cm, padengtas iki vieno centimetro sniego danga. Nors ledas ir sukaustė marias, bet vis dar matyti atviras vanduo ir pilna neaiškių vietų“, – pasakojo įmonės „Marių gidas“ vadovas Soteras Armalis.
Savaitgalį žvejai daugiau rinkosi ant ledo ties Preila. Čia galima nupėdinti ledu apie pusę kilometro. Ledo storis čia siekia apie 14 cm.
„Bėda, kad nėra žuvų. Jei ir važiuos žmonės savaitgalį, tai tik dėl laiko praleidimo. Nekimba niekas“, – konstatavo žvejys.
Ledo ir žuvų išsiilgę vyrai savaitgalį laimę mėgino ant įvairiausių telkinių ledo.
Ešerių šiek tiek pavyko pagaudyti Minijoje ties Mingės kaimu.
„Ledas būna kiekvienais metais. Bet žuvų jau kelerius metus nėra. Situacija vis prastėja. Stintos dažniausiai pradeda kibti lapkritį ar gruodį. Jei šį gruodį žvejai ties Klaipėda nieko nepagavo, stintų ir pas mus nebus. Stintos plaukia iš jūros“, – atsiduso žvejys.
Ešerių žvejai viliasi pagauti, kai tik smarkiau užšąla marių centrinė dalis.
„Ešerių važiuojama toli, ledas turi būti mažiausiai 30 cm. Neužtenka dešimties centimetrų ledo“, – patikino S. Armalis.
Savaitgalį prognozuojamas nedidelis atšilimas, tačiau žvejai viliasi, kad per savaitę ledas dar labiau pastorės ir jie dar spės pasidžiaugti poledine žūkle.
