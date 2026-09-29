 Žiniasklaida: „Lukoil“ šiais metais gaus leidimą išgauti naftą šalia Kuršių nerijos

Žiniasklaida: „Lukoil“ šiais metais gaus leidimą išgauti naftą šalia Kuršių nerijos

2026-09-29 07:28
BNS inf.

Rusijos naftos ir dujų koncernas „Lukoil“ iki šių metų pabaigos gaus licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį „Nadežda“ Baltijos jūroje – ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra šalia Kuršių nerijos, antradienį rašo „Verslo žinios“. 

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<span>Žiniasklaida: „Lukoil“ šiais metais gaus leidimą išgauti naftą šalia Kuršių nerijos</span>
Žiniasklaida: „Lukoil“ šiais metais gaus leidimą išgauti naftą šalia Kuršių nerijos / A. Opulskio/ BNS nuotr.

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Telkinys yra 12 jūrmylių zonoje nuo Kuršių nerijos. Ilgą laiką bendrovei buvo atsisakoma suteikti leidimą gavybai, nes teritorija ribojasi su nacionaliniu parku, tačiau neseniai telkinys „Nadežda“ buvo įtrauktas į specialų federalinį sąrašą, o tai leidžia išduoti licenciją be aukciono.

Rusijos Gamtos išteklių ministerija jau parengė įsakymą dėl nacionalinio Kuršių nerijos parko apsaugos zonos. Dabar ji ribosis su Baltijos jūros akvatorija, todėl „Nadežda“ į apsaugos zoną nepateks.

Šiame straipsnyje:
Lukoil
nafta
Kuršių nerija
Rusijos naftos ir dujų koncernas
licencija
Nadežda
Baltijos jūra

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