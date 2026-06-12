Vyriškis sukėlė įtarimų

Klaipėdiečių, pasidalijusių įtartino vyro nuotraukomis socialiniuose tinkluose, teigimu, Debreceno g. 36 aplink automobilius vaikštantis vyras buvo pastebėtas nuo pat sekmadienio ryto.
„Jaunuolis nuo pat ryto trynėsi prie Debreceno 36-ojo namo. Matėme, kaip bandė atidaryti mūsų automobilį. Saugokite savo turtą, gal ir prie kitų lindo“, – nurodė neabejingi klaipėdiečiai.
Žmonės pasakojo, kad, surikus pro langą, vyras išsigando ir spruko. Šiuo įrašu norėta įspėti kaimynus, kad būtų budrūs ir saugotų savo turtą.
Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai tvirtino, kad sekmadienį apie galimus pažeidimus nurodytu adresu nebuvo gauta nė vieno pranešimo.
Pamačius ar įtariant galimą pažeidimą pareigūnai visada ragina gyventojus apie tai pranešti.
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