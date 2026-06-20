 Vyks tradicinė šventinė eisena

Vyks tradicinė šventinė eisena

2026-06-20 05:00
Indrė Kiseliovaitė

Jau paaiškėjo, kada vyks vienas laukiamiausių vasaros renginių – tradicinė Jūros šventės eisena, kasmet suburianti tūkstančius dalyvių ir žiūrovų. Šįmet ji prasidės liepos 24-ąją 19 valandą ir, kaip įprasta, taps vienu pagrindinių šventės pradžios akcentų.

Įvairovė: Jūros šventės eisenos metu netrūksta įdomių ir spalvingų kostiumų.
Įvairovė: Jūros šventės eisenos metu netrūksta įdomių ir spalvingų kostiumų. / I. Kiseliovaitės nuotr.

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Organizatoriai „Klaipėdos šventės“ pristatė ir šių metų eisenos temą bei šūkį – „Kaip kine. Gražiausias Tavo vasaros kadras“. Ši idėja kvies dalyvius ir žiūrovus pasinerti į kino įkvėptą atmosferą, kur kiekviena miesto gatvė virs tarsi atskira šventės scena.

„Eisena gali tapti kino kūrimo procesu – su režisieriais, operatoriais ir „kadrų“ herojais. Pasipuošiant kaip filmavimo grupė: kameros, mikrofonai, režisieriaus kėdės, didžiuliai „klapboard“ skydeliai“, – nurodė organizatoriai.

Jūros šventės eisena – tai ne tik spalvingas reginys, bet ir bendruomeniškumo reiškinys, suburiantis miesto organizacijas, įstaigas, meninius kolektyvus bei aktyvius klaipėdiečius.

Kasmet vis daugiau dalyvių jungiasi prie šios eisenos, o pasiruošimas jai tampa kūrybiniu procesu, leidžiančiu originaliai pristatyti įvairias Klaipėdos bendruomenes.

Pernai eisenoje dalyvavo per 60 organizacijų, o ją stebėjo tūkstančiai žmonių. Organizatoriai tikisi, kad ir šiemet dalyvių bei žiūrovų gretos bus gausios.

Šiame straipsnyje:
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