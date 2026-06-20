Vyks tradicinė šventinė eisena

Organizatoriai „Klaipėdos šventės“ pristatė ir šių metų eisenos temą bei šūkį – „Kaip kine. Gražiausias Tavo vasaros kadras“. Ši idėja kvies dalyvius ir žiūrovus pasinerti į kino įkvėptą atmosferą, kur kiekviena miesto gatvė virs tarsi atskira šventės scena.
„Eisena gali tapti kino kūrimo procesu – su režisieriais, operatoriais ir „kadrų“ herojais. Pasipuošiant kaip filmavimo grupė: kameros, mikrofonai, režisieriaus kėdės, didžiuliai „klapboard“ skydeliai“, – nurodė organizatoriai.
Jūros šventės eisena – tai ne tik spalvingas reginys, bet ir bendruomeniškumo reiškinys, suburiantis miesto organizacijas, įstaigas, meninius kolektyvus bei aktyvius klaipėdiečius.
Kasmet vis daugiau dalyvių jungiasi prie šios eisenos, o pasiruošimas jai tampa kūrybiniu procesu, leidžiančiu originaliai pristatyti įvairias Klaipėdos bendruomenes.
Pernai eisenoje dalyvavo per 60 organizacijų, o ją stebėjo tūkstančiai žmonių. Organizatoriai tikisi, kad ir šiemet dalyvių bei žiūrovų gretos bus gausios.
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