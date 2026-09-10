Viešoje vietoje – koja ant stalo

Prasidėjus kelionei moteris įsitaisė prie stalo.
Tačiau ilgai taip sėdėti jai, panašu, nebuvo patogu – netrukus ji nusiavė batus ir vieną koją užsikėlė ant priešais esančios sėdynės.
Tačiau tuo keleivės bandymas įsitaisyti patogiai nesibaigė.
Netrukus ji koją užsikėlė dar aukščiau – tiesiai ant stalo.
Taip moteris praleido likusią kelionės dalį, nekreipdama dėmesio į aplink sėdinčiuosius.
Tokį vaizdą matę žmonės neslėpė nuostabos.
„Visko esu mačiusi, bet kad žmogus viešoje vietoje užsikeltų koją ant stalo, tokio vaizdo neteko matyti. Buvo labai nejauku, juo labiau žinant, kad prie to stalo vėliau valgys kiti žmonės“, – teigė klaipėdietė.
Psichologas Gediminas Navaitis paaiškino, kad tokį elgesį galima vertinti skirtingai – tai gali būti susiję tiek su kultūriniais skirtumais, tiek su nepagarba aplinkiniams.
„Yra kultūrų, kuriose kai kurie dalykai, kurie mums atrodo nepriimtini, yra visiškai priimtini. Pavyzdžiui, Amerikoje užsikelti kojas ant stalo yra ganėtinai priimtina. Mes valgydami stengiamės nečepsėti, o Kinijoje garsiai šliurpti sriubą laikoma kultūringu elgesiu“, – kalbėjo G. Navaitis.
Vis dėlto psichologas neatmetė ir kito vertinimo – toks elgesys gali būti susijęs su panieka aplinkiniams.
„Nežinodami daugiau detalių, negalime vienareikšmiškai pasakyti, koks tai buvo elgesys. Tai gali būti ir chuliganiškas elgesys, kai žmogus demonstruoja panieką aplinkiniams ir į juos nekreipia dėmesio“, – sakė psichologas.
Pasak G. Navaičio, net ir kitos kultūros žmogus, būdamas Lietuvoje, turėtų atsižvelgti į vietos elgesio normas.
„Net jeigu tai buvo kitos kultūros moteris, ji turėjo susivokti, kad yra ne savoje kultūroje, ir tiesiog paklausti: „Ar galėčiau?“ Tada nekiltų jokių nesusipratimų. Kadangi ji to nepadarė, galima drąsiai sakyti, kad pasielgė netinkamai“, – teigė G. Navaitis.
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