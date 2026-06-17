Vėžaičių miestelio centre – pokyčiai

Vėžaičių miestelio aikštės sutvarkymas – viena iš projekto „Vėžaičių miestelio centrinėje dalyje esančio pastato bei aikštės sutvarkymas ir įveiklinimas“ dalių. Įgyvendinant šį projektą į miesto centre esantį pastatą pavasarį buvo perkelta biblioteka, kurioje lankytojai jau gali džiaugtis ne tik knygomis, bet ir jaukiomis, moderniomis ir šviesiomis erdvėmis.
Taip pat šiuo metu projektuojamas ir viso pastato fasado atnaujinimas, siekiant užtikrinti ne tik energetinį efektyvumą, bet ir estetinį miestelio centro vaizdą.
Dabar ryškiausiai matomi darbai – aikštės tvarkymas. Čia jau pastatyti apšvietimo stulpai, ruošiamasi ir takų atnaujinimui bei pačios aikštės formavimui. Planuojama, kad aikštė bus sutvarkyta per liepos mėnesį.
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