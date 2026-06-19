Velionio mįslė liko neįminta

Neįprastas radinys buvo pastebėtas gegužės pradžioje, per Motinos dieną.
Informacija apie kapinėse įsmeigtą kuoliuką su lentele pasiekė Agluonėnų seniūnę Laimą Tučienę, kuri viešai pasidalijo nuotrauka.
Tuomet gyventojai svarstė įvairias versijas, tačiau nei lentelę įsmeigę asmenys, nei žmonės, galintys paaiškinti jos atsiradimo aplinkybes, taip ir neatsirado.
Situacija ypač paslaptingai atrodė todėl, kad viešai prieinamuose kapinių ir velionių registruose nebuvo rasta jokių duomenų apie žmogų, kurio vardas ir pavardė buvo nurodyti lentelėje.
Nuėmiau aš tą lentelę, niekas nepasigedo. Kas ką darė, tyliai padarė ir pasislėpė.
Taip pat nebuvo užfiksuota, kad šiais metais senosiose Agluonėnų kapinėse būtų palaidotas toks asmuo.
Praėjus daugiau nei mėnesiui nuo istorijos paviešinimo, paaiškėjo, kad jokių naujų aplinkybių nustatyti nepavyko.
Agluonėnų seniūnės teigimu, paslaptinga lentelė buvo pašalinta ir jos niekas nepasigedo.
„Nieko daugiau dėl šios situacijos nepaaiškėjo – nuėmiau aš tą lentelę, niekas nepasigedo. Kas ką darė, tyliai padarė ir pasislėpė. Ten naujos kapavietės nebuvo, lentelė buvo įsmeigta šalia senos kapavietės. Matyt, kažkas turėjo kokių nors minčių, bet viskas taip ir baigėsi – tyliai“, – pasakojo seniūnė L. Tučienė.
Anot jos, tikėtina, kad būtent viešumas ir paskatino paslaptingojo ženklo autorius daugiau nebesirodyti.
Kol kas ši velionio mįslė lieka neišspręsta, tačiau bent jau aišku, kad paslaptinga lentelė naujų rūpesčių seniūnijai nebekelia.
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