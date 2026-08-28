 Užfiksavo: iki nelaimės – vienas žingsnis

Užfiksavo: iki nelaimės – vienas žingsnis

2026-08-28 09:58
Klaudija Audickaitė

Klaipėdiečių dėmesį vėl patraukė ant pastato stogo laiką leidę jaunuoliai. Nuotraukomis pasidalijęs gyventojas ragino tėvus atkreipti dėmesį į vaikų elgesį ir priminė, kad tokios išdaigos gali baigtis skaudžia nelaime.

Nesaugu: toks vaizdas ant pastato stogo papiktino klaipėdiečius.
Nesaugu: toks vaizdas ant pastato stogo papiktino klaipėdiečius. / „Facebook“ grupės „Debreceno rajono bendruomenė“ nuotr.

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Viešas įrašas buvo paskelbtas feisbuko grupėje „Debreceno rajono bendruomenė“. Jame teigiama, kad panašus vaizdas matomas ne pirmą kartą.

„Saugokite savo vaikus, kiekvieną dieną tas pats vaizdas. Gal atpažįstate savo vaikus, paaiškinkite, kad tai pavojinga. Iki nelaimės – vienas žingsnis“, – rašė įrašo autorius.

Prie įrašo paskelbtose nuotraukose matyti ant vieno miesto pastato stogo sėdintys jaunuoliai.

Toks vaizdas klaipėdiečiams sukėlė klausimų.

„Patys tėvai turėtų paaiškinti savo vaikams, kad toks elgesys yra visiškai neadekvatus. Dar klausimas kyla, kaip jie iš viso ant to stogo sugebėjo užlipti? Jau visai toks vaizdas nepanašus į vaikišką laiko leidimą – kai nutiks rimta nelaimė, tada jau bus per vėlu“, – savo nuomonę komentaruose išreiškė klaipėdietis Giedrius.

Gyventojai atkreipia dėmesį, kad laipiojimas ant pastatų stogų yra itin pavojingas užsiėmimas. Klaipėdiečiai vieni kitus ragina nelikti abejingiems ir, pastebėjus tokias situacijas, vaikus sudrausminti.

Šiame straipsnyje:
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