Uosto prieigose – išmanioji buja

Anot Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinio direktoriaus Algio Latako, Baltijos jūroje nuleista išmanioji buja jau renka ir į krantą siunčia laivybai reikšmingą informaciją.
Gaunami duomenys ateityje esą leis Klaipėdos uostui dar lanksčiau planuoti laivų priėmimo procedūras, operatyviai reaguoti į situaciją ir dar geriau pasirengti laivo įvedimui į uostą.
„Galimybė tapti viena iš demonstracinių vietų, kur diegiami MOVEO projekto metu sukurti pažangūs sprendimai, leidžia mums dar geriau susipažinti ir įvertinti inovacijas, kurios gali didinti laivybos saugumą, prisidėti efektyviau valdant krovinių srautus bei užtikrinant aplinkai draugiškesnę veiklą“, – teigė A. Latakas.
Baltijos jūroje, už 4 mylių nuo uosto vartų, į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais jau renka ir į krantą realiuoju laiku perduoda informaciją apie bangų aukštį, kryptį ir periodą, srovių greitį, vandens bei oro temperatūrą, atmosferos slėgį, vadinamuosius GPS trikdžius.
Šie duomenys jau kaupiami Uosto direkcijos duomenų centre, o kitame projekto etape šiuos duomenis naudos projekto partneriai „MC Baltics“, kurie sukurs mašininio mokymosi modeliu pagrįstą hidrometeorologinių sąlygų prognozavimo algoritmą.
Jis, naudodamas realiu laiku gaunamus matavimo duomenis ir istorinius duomenis, leis tiksliau prognozuoti sąlygas Klaipėdos uoste ir jo prieigose.
Kitaip tariant, įdiegta sistema leis realiuoju laiku koreguoti logistikos planus, optimizuoti krovinių bei transporto srautus, o tai sudarys sąlygas patogesnei ir sklandesnei laivybai.
Naujoji buja su modernia įranga naudinga ir tais atvejais, kai link uosto artėjantys laivai susiduria su vadinamaisiais GPS signalų trikdžiais – ji taps savotiška kelrode, nepaisant trikdžių, rodančia kelią iki taško jūroje, kur laivus pasitinka Uosto direkcijos locmanai ir naudodami specialią trikdžiams atsparią įrangą padeda laivui saugiai įplaukti į uostą ir naviguoti jame.
Klaipėdos uostas yra viena iš penkių projekto demonstracinių vietų, kuriose išbandomos technologinės inovacijos.
MOVEO iš viso numatyta sukurti ir išbandyti 18 inovacijų Šveicarijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Lietuvoje.
Šie demonstraciniai projektai apima skirtingus infrastruktūros tipus, klimato sąlygas ir gyvavimo ciklo etapus.
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