Uostamiestyje šventė Ukrainos nepriklausomybę

Kaip nurodė Klaipėdos Tautinių kultūrų centras, į minėjimą, kurį organizavo Klaipėdos ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „Rodyna“, susirinko gausi ukrainiečių bendruomenės dalis.
Koncertavo „Rodynos“ meno ansambliai „Rušničiok“, „Malvy“, dalyvavo Lietuvos tarptautinės Ukrainos mokyklos jaunųjų šokėjų grupė.
„Bendruomenę sveikino Klaipėdos ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ pirmininkė Jekaterina Trigub, Ukrainos ir Lietuvos kelią į nepriklausomybę prisiminė ilgametis šios bendruomenės narys, buvęs ukrainiečių bendrijos pirmininkas Leonid Tregub. Su Ukrainos nepriklausomybės diena sveikino ir Tautinių kultūrų centro atstovė Ilona Kabošytė“, – nurodė Tautinių kultūrų centras.
Užfiksuotose akimirkose matyti tautiniais drabužiais, taip pat Ukrainos dvispalvėmis bei Lietuvos trispalvėmis pasipuošę ukrainiečiai. Šie simboliai primena ne tik tautinį tapatumą, bet ir Klaipėdoje gyvenančių ukrainiečių ryšį su gimtąja šalimi, dėkingumą Lietuvai bei abiejų tautų vienybę.
Rugpjūčio 27-ąją 17.30 val. Klaipėdos Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje vyks dokumentinio filmo „Išlaisvinti žodį“ peržiūra. Šis renginys skirtas Ukrainos Konstitucijos priėmimo 35-osioms metinėms paminėti.
Filmas – apie Ukrainos žurnalistus, išgyvenusius nelaisvę, ir tuos, kurie iki šiol negrįžo. Filmas bus rodomas ukrainiečių kalba su lietuviškais subtitrais.