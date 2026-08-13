Uostamiesčio Taikos prospekte vėl suniokotas suoliukas

Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius teigė, kad apie sugadintą suoliuką pranešė Taikos prospekte esančio namo gyventojas.
Suolelis buvo ne tik sulaužytas, bet ir nutemptas iš savo vietos.
„Mes jau buvome jį sutvarkę, o dabar žiūriu – vėl sulaužytas. Gyventojai sakė, kad patį suoliuką ne tik sulaužė, bet ir nutempė kitur. Dar vaikai žaidė su jo dalimis, jas nešiojo“, – teigė M. Bagdonavičius.
Pasak seniūnaičio, nėra aišku, kas galėjo suniokoti suoliuką.
„Tiesiog pamačiau nuotrauką, kurioje matyti, kad jis sulaužytas. Rajone siaučia vandalai, daug kur viskas išpaišyta, mačiau ir dažais apipiltų vietų. Matyt, kažkokie paaugliai taip linksminasi“, – teigė seniūnaitis.
Anot M. Bagdonavičiaus, gyventojai neturėtų likti abejingi pastebėję netinkamą vaikų ar paauglių elgesį, ir pabrėžė, kad kiemo inventorius skirtas visų gyventojų patogumui ir poilsiui, todėl jo saugojimas yra bendras visų rūpestis.
Anot seniūnaičio, apie sugadintą suoliuką jau pranešta valdininkams – laukiama atsakymo, kokie sprendimai bus priimti.
Tuo metu sulaužytas suoliukas paskatino ir platesnes gyventojų diskusijas apie vaikų žaidimų aikšteles daugiabučių kiemuose.
Dalis gyventojų mano, kad tokių vaikų žaidimų aikštelių reikėtų atsisakyti, nes jose vaikai kelia per didelį triukšmą ir trukdo gyventojams ilsėtis.
Kiti mano, kad reikėtų rinktis tvirtesnius, vandalizmui atsparesnius suoliukus ir kitą inventorių, kuris galėtų atlaikyti ir tyčinį niokojimą.
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