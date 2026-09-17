Uostamiesčio mokyklose – daugiau erdvių

Keturios lauko klasės
Šis projektas taip pat prisidėjo prie įtraukiojo ir kultūrinio ugdymo plėtros bei glaudesnio mokyklų bendradarbiavimo.
„Aitvaro“ ir „Žaliakalnio“ gimnazijose bei Liudviko Stulpino ir „Saulėtekio“ progimnazijose projekto metu įrengtos keturios lauko klasės.
„Aitvaro“ gimnazijoje, „Saulėtekio“ ir „Smeltės“ progimnazijose sutvarkyti trys sporto aikštynai, pritaikant juos įvairių poreikių mokiniams, pagal universalaus dizaino principus.
Taip pat įrengti du daugiafunkciai sensoriniai kambariai ir du keltuvai judėjimo negalią turintiems asmenims.
Į renovuojamas patalpas įsigyta baldų ir įrangos. Technologiniam ir inžineriniam ugdymui įrengtos 3 „FabLab“ tipo kūrybinės dirbtuvės.
Suteiks daugiau galimybių
Daug dėmesio skirta kultūriniam ugdymui: atnaujintos aktų salės, įrengtos ar atnaujintos šokių, dailės ir muzikos studijos. Mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, teatro, muzikos ir dailės projektuose, mokėsi kartu su menininkais ir kultūros profesionalais.
Stiprintas ir STEAM ugdymas – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos integracija. Mokiniai dalyvavo integruotose pamokose, projektiniuose darbuose, robotikos ir tyrimų veiklose, o mokytojai įgijo daugiau galimybių taikyti patirtinio ir praktinio mokymosi metodus.
„Siekiame mažinti skirtumus tarp mokinių ir užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų kuo geresnes sąlygas mokytis ir augti. Klaipėdoje šis tikslas įgyvendinamas ne tik atnaujinant mokyklų erdves, bet ir suteikiant vaikams daugiau galimybių mokytis praktiškai, eksperimentuoti, kurti ir atrasti. Visa tai padės mūsų mokykloms tapti dar stipresnėmis ir suteiks daugiau galimybių kiekvienam vaikui“, – teigė Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
Dalyvavo 1 540 mokinių
Mokytojai ir mokyklų vadovai dalyvavo ilgalaikiuose STEAM, kultūrinio ir įtraukiojo ugdymo bei lyderystės mokymuose, stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje.
Sustiprėjo mokyklų, mokytojų, mokinių, tėvų, universitetų, profesinio rengimo centrų, kultūros įstaigų ir kitų partnerių bendradarbiavimas.
Projekte dalyvavo Liudviko Stulpino, „Santarvės“, „Saulėtekio“ ir „Smeltės“ progimnazijos bei „Aitvaro“ ir „Žaliakalnio“ gimnazijos. Įvairiose projekto veiklose dalyvavo 1 540 mokinių.
Klaipėdos TŪM projektui buvo skirta 12,6 mln. Eur. Įgyvendinus numatytas veiklas, pavyko sutaupyti 2,4 mln. Eur – projektui panaudota 10,2 mln. Eur.
Prie sutaupytų lėšų reikšmingai prisidėjo viešųjų pirkimų metu gautos mažesnės nei planuota infrastruktūros įrengimo kainos.
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