Uostamiesčio gatvėse važinės dar daugiau elektrinių autobusų

Pirmieji Ispanijos bendrovės „Irizar e-Mobility“ pagaminti 11 autobusų į Klaipėdos gatves išriedėjo rugsėjo 1-ąją, o likę iki lapkričio pabaigos pamažu pakeis dyzelinius autobusus.
Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus sakė, kad prieš kelis mėnesius buvo pristatyti elektriniai mikroautobusai, o dabar žengiamas dar vienas žingsnis.
„Galima sakyti, kad beveik visas viešasis transportas Klaipėdoje bus ekologiškas, todėl neabejoju, kad sumažės tarša mieste, o gyventojai dažniau automobilį iškeis į kelionę autobusu“, – pranešime teigė A. Vaitkus.
Projektas yra bendras „Kautros“, Aplinkos projektų valdymo agentūros bei „Swedbank“ darbo rezultatas, rašoma pranešime.
70 keleivių vežti skirtuose žemagrindžiuose autobusuose bus vieta žmonėms su negalia, vaikų vežimėliams ar keleiviams su judėjimo sunkumais, juose įrengta keleivių informavimo ir vaizdo kamerų sistema, šildymo bei vėdinimo sistemos.
Vienu įkrovimu šis autobusas nuvažiuoja iki 300 kilometrų.
Liepą Klaipėdoje pradėjo važinėti 50 naujų Tolimojo keleivinio transporto kompanijos („Toks“) 16 sėdimų vietų Kinijos gamintojos „Xiamen King Long United Automotive Industry Co.“ elektrinių mikroautobusų „King Long“.
Jie veža keleivius Klaipėdos regiono maršrutais, įskaitant į Palangą bei Palangos oro uostą.
