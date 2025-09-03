Atsinaujinęs festivalis „Vilniaus dienos“ – jau šį savaitgalį: bus eismo ribojimų

Eismo ribojimai – nuo ketvirtadienio
Nuo rugsėjo 4 d. 8 val. iki rugsėjo 8 d. 7 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospektu nuo Šventaragio iki J. Tumo-Vaižganto gatvės draudžiant įvažiuoti iš šalutinių gatvių.
Nuo rugsėjo 4 d. 8 val. iki rugsėjo 7 d. 22 val. bus draudžiamas transporto priemonių statymas ir stovėjimas Totorių gatvės dalyje nuo Gedimino prospekto iki pastato Totorių g. 8.
Rugsėjo 5 iki 6 d. 19–24 val. bus draudžiamas transporto priemonių, įskaitant viešąjį transportą, eismas Barboros Radvilaitės, Šventaragio ir T. Vrublevskio gatvėse koncertų Katedros aikštėje metu.
Nuo rugsėjo 5 d. 10 val. iki rugsėjo 7 d. 24 val. Olimpiečių gatvėje įvedamas vienpusis eismas (kryptimi link Karaliaus Mindaugo tilto).
Nuo rugsėjo 5 d. 21.30 val. iki rugsėjo 6 d. 2 val. ir nuo rugsėjo 6 d. 21.30 val. iki rugsėjo 7 d. 2 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Upės gatvės dalyje nuo Kalvarijų iki G. Baravyko gatvės ir Žvejų gatvėje.
Tuo pat metu bus draudžiamas ir transporto priemonių eismas A. Goštauto gatvės dalyje nuo J. Tumo-Vaižganto iki Gynėjų gatvės (kryptimi link Geležinio Vilko gatvės).
Gyventojams ir įmonėms išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietoje mėlynojoje ir raudonojoje zonose renginių „Vilniaus dienos 2025“ metu, t. y. rugsėjo 4–8 d., galioja ir kitose stovėjimo zonose.
Keisis viešojo transporto eismas
Vykstant festivaliui keisis viešojo transporto trasos ir tvarkaraščiai.
Nuo rugsėjo 5 d. 19 val. iki rugsėjo 6 d. 24 val. (iki viešojo transporto kursavimo pabaigos) bus draudžiamas eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvėse. Dėl to keisis 10, 11, 33 ir 89 maršrutų autobusų trasos ir tvarkaraščiai.
Taip pat nuo rugsėjo 5 d. 21.30 val. iki rugsėjo 6 d. 2 val. ir nuo rugsėjo 6 d. 21.30 val. iki rugsėjo 7 d. 2 val. laikinai bus neaptarnaujama A. Goštauto viešojo transporto stotelė. 56 maršruto autobusai laikinai stos Kražių ir Gynėjų viešojo transporto stotelėse.
Naktį iš penktadienio į šeštadienį ir šeštadienio į sekmadienį kursuos įprasti naktinių autobusų maršrutai. Keleivių patogumui transporto priemonių važiuos dvigubai daug, autobusai kursuos dažniau.
Rekomenduojame iš anksto pasitikrinti tvarkaraščius www.judu.lt ir www.stops.lt svetainėse bei planuotis keliones su laiko atsarga.
Į „Vilniaus dienas“ ir iš šeštadienio koncertų – traukiniais
„LTG Link“ į Vilniaus miesto šventę svečius iš visos Lietuvos kviečia vykti traukiniais.
Keleivių patogumui „LTG Link“ šeštadienį vėlai vakare – rugsėjo 7 d. 00 val. 45 min. siūlo papildomą naktinį reisą Vilnius–Kaunas. Bilietai jau parduodami.
Naujausi komentarai