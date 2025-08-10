Tapino diskoteka Nidoje – su šaukštu deguto

A. Tapino organizuojama diskoteka „Viena naktis Nidoje“, kurioje skamba 9-ojo ir 10-ojo dešimtmečių hitai, jau tapo vasaros tradicija. Šį kartą renginys surengtas Nidos centriniame paplūdimyje. Į nemokamą vakarėlį po atviru dangumi suplūdo gausi minia žmonių.
Anot organizatorių, ryškiausia renginio staigmena – vokiečių disko legendos Fancy (tikrasis vardas – Manfredas Aloisas Segiethas) pasirodymas.
„Didysis siurprizas – ant „Viena naktis Nidoje“ scenos disko legenda Fancy!!!“ – šeštadienį feisbuke prie įkelto vaizdo įrašo rašė A. Tapinas.
Tačiau džiaugsmą netrukus aptemdė komentatorių pateiktas skandalingas faktas: Fancy, jau vykstant karui Ukrainoje, koncertavo Rusijoje. Čia pat atsirado ir tai patvirtinantis vaizdo įrašas – jame nufilmuota, kaip atlikėjas 2023 m. konfertuoja Maskvoje.
Sekmadienį šią nemalonią situaciją pakomentavo ir A. Tapinas.
„„Viena naktis Nidoje” – smagiausias vasaros vakarėlis. Bet su deguto šaukštu.
Tokio vakarėlio Nida dar nėra mačiusi. Ant jūros kranto leidžiantis saulei ir iki nakties (pagal įstatymą baigėm lygiai antrą nakties) šoko tūkstančiai pasidabinusių, atsipalaidavusių ir pasilinksminti susirinkusių žmonių.
Pernai „Viena naktis Nidoje” dalyvavo apie 3000 žmonių, jau atrodė labai daug, bet šiemet skaičiai pranoko visas prognozes – preliminariai vakarėlyje buvo apie 10 tūkstančių žmonių. Foto daryta dar kai buvo šviesu – vėliau šokių aikštelė išsiplėtė iki pat tinklinio aikštelių.
Ir buvo žiauriai gerai. Nostalgija yra labai stiprus veiksnys, o kai dar yra jūros krantas, nuostabus oras ir bendraminčių minia. Pilnatis apšvietė tūkstančius žmonius, įsijungusius švieseles, kai pasigirdo genialioji „Bohemijos rapsodija”, žmonės apsikabinę lingavo klausydamiesi Kernagio „Kaip sirpsta vyšnios Suvalkijoje” (tik šitoje diskotekoje DJ gali paleisti tokią dianą ir sulaukti ovacijų) ir siautė kartu su Scooteriu, Bryanu Adamsu, YMSA, ABBA, italų disko ir kitais nesibaigiančiais hitais.
Ir apie tą deguto šaukštą. Norėjom padaryti staigmeną ir į diskoteką pasikviesti užsienio žvaigždę. Kadangi čia ne mano sfera, pasamdėm lietuvių agentūrą, kuri turėjo pasiūlyti kelis variantus. Mūsų kriterijai buvo du – kad tai būtų senųjų hitų atlikėjas ir kad jis nebūtų koncertavęs rusijoje po 2022 metų. Taip nubyrėjo nemažai grupių, kai kuriems mano favoritams netiko diena, liko keli variantai ir pasirinkom Fancy dėl jo superhito „Flames of love”, gavę patikinimą, kad su juo viskas tvarkoj.
Atsakomybė yra mano.
Tai vakar sužinojau, kad ne viskas tvarkoj, nes 2023 metais Fancy susigundė pakoncertuoti kažkokiam renginyje maskvoje. Galėčiau sakyti, kad agentūra mus pavedė (ir jie dabar labai atsiprašinėja), bet nereikia stumdyti atsakomybės.
Atsakomybė yra mano.
Renginys mano ir turėjau pats viską patikrinti – va, visus tikrinu, o šito nesužiūrėjau – nepadariau, tai mano klaida, prisiimu atsakomybę ir atsiprašau.
Natūralu, kad dar šiandien paties Fancy paklausėm - WTF? Tai jis įrašė video, kuriame pareiškė, kad kaip ir daugelis vokiečių remia Ukrainą ir užbaigė žodžiais „Slava Ukraini“. Bent tiek“, – paaiškinimą pateigė diskotekos organizatorius.
