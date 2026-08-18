Smiltynėje – atkaklios lankininkų kovos

Sportinė tradicija
Varžybos vyko rugpjūčio 15-ąją Smiltynės sporto ir sveikatingumo bazėje.
Lankininkai varžėsi olimpinių, paprastųjų ir skriemulinių lankų kategorijose.
„Klaipėdos lankininkų“ organizuojamas renginys vyksta nuo 2014 metų, o šiemet „Klaipėdos taurė“ buvo projekto „Vienas lankas – daug širdžių“ dalis.
Nors šiais metais planuota sulaukti rekordinio dalyvių skaičiaus, tam sutrukdė tuo pačiu metu Lietuvoje vykę Žolinės renginiai ir Estijos Pernu mieste surengtos šaudymo iš lanko varžybos, kuriose dalyvavo dalis Latvijos sportininkų.
Kova dėl titulo
Skriemulinių lankų varžybose nugalėjo Jolita Antanaitytė-Garškienė (LSK).
Antrąją vietą iškovojo Emilis Tamulionis, trečiąją – Jonas Ivancevičius („Nepriklausomi lankininkai“).
Vienoje dvikovų jis 137:134 įveikė Latvijos klubo LAT-AIM atstovą Edgarsą Šilovą.
Svarbiu varžybų akcentu tapo ir Edgaro Čiaplinsko („Alytupis–Žaliasis lankas“) pasiekimas.
Kvalifikacijoje sportininkas surinko 664 taškus ir įvykdė paralimpinį normatyvą.
Olimpinių lankų moterų grupėje pirmąją vietą iškovojo Austėja Kopcikaitė (LSK), antra liko Gabrielė Otovčic (SM „Gaja“), trečia – Milena Bogdevič (LSK).
Vyrų grupėje nugalėjo Paulius Pocius (SM „Gaja“), antrąją vietą užėmė Adamas Krulis (LSK), o trečiąją – Justas Juknevičius (SM „Gaja“).
Paprastųjų lankų moterų grupėje nugalėjo Dovilė Taletavičienė („Kauno lankininkai“). Antroji vieta atiteko jos klubo kolegei Ligitai Pūrienei, trečioji – Vilmai Švarcovaitei.
Vyrų grupėje pirmąją vietą iškovojo Ernestas Vilkauskas (LSK).
Antras liko Audrius Račkauskas („Kauno lankininkai“), trečias – Rimantas Šuliokas („Kauno lankininkai“).
Po varžybų E. Vilkauskas juokavo, kad iškovotoms taurėms jam jau reikėtų atskiro buto.
Subūrė bendruomenę
Pasak varžybų organizatorės ir Klaipėdos lankininkų klubo vykdomosios direktorės Lailos Kuzmienės, šiemet renginys buvo svarbus ne tik sportiniu, bet ir bendruomeniškumo požiūriu.
„Projekto „Vienas lankas – daug širdžių“ dėka į lankininkų bendruomenę įsitraukė ir nauji nariai, kurie galėjo susipažinti su šaudymo iš lanko sportu, stebėti patyrusių sportininkų kovas ir patys išbandyti varžybinę aplinką“, – teigė L. Kuzmienė.
Anot jos, „Klaipėdos taurė“ dar kartą parodė, kad šaudymas iš lanko Klaipėdoje turi stiprią ir augančią bendruomenę.
„Nors šiemet rekordinio dalyvių skaičiaus pasiekti nepavyko, 42 sportininkai, įtemptos dvikovos, nauji debiutai ir pasiektas paralimpinis normatyvas tapo puikiu tradicinio renginio rezultatu“, – džiaugėsi L. Kuzmienė.
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